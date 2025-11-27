The 54 Best Black Friday Deals on Fishing Gear

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn More ›
Sure, we’re not in the heart of the fishing season, but that doesn’t mean you can’t stock up on your favorite fishing gear during the off-season. Why wait and pay full price in the Spring when you can add to your fishing arsenal for less during these awesome Black Friday sales? With everything from ice fishing gear, rods, reels, tackle, kayaks, and boating accessories on sale, I’ve reeled in the best Black Friday fishing deals out there.
Fishing Rod and Reel Combos
- Save $30 on a Bass Pro Shops Prodigy Baitcast Combo in Brown Fish Camo
- Save $24 on a PENN Battle IV Spinning Rod and Reel Combo
- Save $130 on a Reddington Fly Rod Combo
- Save $15 on a Bass Pro Shops Extreme STK Spinning Rod Combo
- Save 27% on a Ugly Stik Complete Spincast Saltwater Rod and Reel Kit
Fishing Reels
- Save $50 on a Daiwa Tatula CT Baitcasting Reel — now $100
- Save $33 on a PENN Pursuit IV Spinning Reel
- Save $10 on a Abu Garcia Max X Spinning Fishing Reel
- Save 60% on a Zebco 33 Spincast Reel
- Save 20% on a KastKing Kestrel Elite Baitcasting Reel
Fishing Rods
- Save $7 on a Shakespeare Micro Spinning Rod
- Save 20% on a KastKing Crixus Baitcasting Rod
- Save 20% on a KastKing Centron Lite Twin Tip Spinning Rod
Fishing Tackle
- Save 25% on a Berkley Gulp!
- Save 31% on Berkley PowerBait Crappie Nibbles Dough Fishing Bait
- Save 50% on a Berkley Stunna Jerkbait
- Save $6 on a Berkley Krej FFS Hardbait
- Save 43% on a Mystery Tackle Box Freshwater Catch All Kit
Fishing Line
- Save $12 on SpiderWire EZ Braid™
- Save $13 on Berkley FireLine®
Fishing Electronics
- Save $400 on Garmin ECHOMAP Ultra 2 106sv and Garmin LiveScope Plus LVS34 Bundle
- Save $100 on a Garmin ECHOMAP UHD2 LiveScope Plus Ice-Fishing Bundle LI
- Save $300 on a Minnkota Terrova Trolling Motor
- Save $200 on a Hummingbird Helix 7 Fish Finder / Chart Plotter
- Save $220 on a Lowrance Eagle Eye 9” Fish Finder
Kayaks
- Save $264 on a Wilderness Systems Tarpon 105 Sit-On-Top Kayak
- Save $273 on a Wilderness Systems Pungo 120 Sit In Kayak
- Save $129 on a Perception Joyride 10 Sit In Kayak
- Save $188 on a Pelican Sentinel 100X Angler Sit-On-Top Kayak
- Save $200 on a Perception Tribe 11.5 Sit-On-Top Kayak
- Save $120 on an Ascend 12T Sit-On-Top Kayak
- Save $67 on a Lifetime Tamarack Angler 100 Kayak
- Save $120 on a Pelican Argo 100X Sit in Kayak
- Save $119 on a Pelican Catch Mode 110 Kayak
Fishing Accessories
- Save $15 on a Piscifun Speed X Fishing Line Spooling Station
- Save $10 on a Rapala Soft-Sided Rod Bag
- Save $45 on a Bubba Pro Series Smart Fish Scale
- Save $5 on a Plano Waterproof 3700 Stowaway Tackle Box
- Save $15 on a Frabill Floating Trout Net
- Save 38% on a Wilderness Systems Kayak Crate
- Save $62 on a Wilderness Systems Heavy Duty Kayak Cart
- Save up to 15% on Millennium Marine Boat Seats
Ice Fishing
- Save $400 on a Garmin LiveScope Plus Ice-Fishing Kit
- Save $100 on a Clam C-560 Thermal Hub Ice Shelter
- Save $80 on a Otter Vortex Pro Cabin Thermal Ice Shelter
- Save $109 on a Goplus Portable Pop-up 4-person Ice Shelter — now $160
- Save $100 on a Eskimo Eskape 2800, Sled Shelter, Insulated — now $1300
- Save 15% on a FishPRO HD 1080P Underwater Fishing Camera — now $170
- Save $26 on a Eskimo S33 Sting Ray 33cc Gas Engine w/ 8 Inch Quantum Bit Ice Fishing Auger — now $285
- Save 15% on a THUNDERBAY 33cc 8″ Power Ice Auger
- Save $140 on a K-Drill Ice Auger — now $80
- Save $30 on a 13 Fishing Wicked Pro Ice Rod (Moderate Medium Heavy) – now $30
- Save 50% on a Clam Voltage Spinning Ice Fishing Reel — now only $10
- Save $17 on a Clam Ice Sniper Spinning Ice Combo — now $18