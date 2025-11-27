The 54 Best Black Friday Deals on Fishing Gear

If you’re looking to load up on tackle, rods, reels, and more, Black Friday is the time to do it for less

By Derek Horner

Published

Black Friday Deals on Fishing Gear and Accessories

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn More ›

Sure, we’re not in the heart of the fishing season, but that doesn’t mean you can’t stock up on your favorite fishing gear during the off-season. Why wait and pay full price in the Spring when you can add to your fishing arsenal for less during these awesome Black Friday sales? With everything from ice fishing gear, rods, reels, tackle, kayaks, and boating accessories on sale, I’ve reeled in the best Black Friday fishing deals out there.

Fishing Rod and Reel Combos

Fishing Reels

Fishing Rods

Fishing Tackle

Fishing Line

Fishing Electronics

Kayaks

Fishing Accessories

Ice Fishing

Derek Horner Avatar

Derek Horner

Audience Development Manager

Derek Horner is the manager of audience development for Outdoor Life where he manages OL’s social accounts and email campaigns, and shares our stories with the world. He was born and raised in central Pennsylvania where his father and grandfather taught him to hunt and fish. He graduated from Pennsylvania State University in 2018 and still lives in central Pennsylvania.

Learn more about Outdoorlife.com Editorial Standards