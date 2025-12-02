Cyber Week Deals on Cold Weather Hunting Clothing

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn More ›
Weather you’re hunting ducks or a late season whitetail, you can save on the clothing you need to stay comfortable. These are some of the best deals you’ll find all year on outerwear from Sitka, King’s Camo, and Kuiu.
Hunting Outerwear on Sale
- Save $200 on a Sitka Blizzard Pro Jacket
- Save 27% on an ARRIS Fleece Heated Vest
- Save $141 on Sitka Fanatic Bibs
- Save 31% on a Kuiu Flyway Insulated Hooded Jacket
- Save $200.02 on a pair of Sitka Blizzard Pro Bibs
- Save $96.25 on a Sitka Duck Oven Jacket
- Save $94.02 on a Sitka Jetstream Jacket
- Save $88.02 on a Sitka Delta LT Jacket
- Save 39% on a Sitka Kelvin Vest
- Save $120 on a King’s Camo Wind-Defender Pro Hooded Jacket
- Save $79.99 on a King’s Camo XKG Tracker Softshell Jacket