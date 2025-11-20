The Best Palmetto State Armory Black Friday Deals

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn More ›
PSA is kicking off Black Friday early with some incredible deals on guns, optics, and ammo. So whether you want to grab a Glock Gen 5 before they’re gone, save hundreds on a new optic, or stock up on 9mm for only 21 cents per round, there’s a deal for you.
Guns
Save $150 on a Springfield Armory ECHELON (includes four mags and a red dot).
Save $100 on a GLOCK 41 Gen 4 .45 AUTO
Save $200 on a Walther P22 CA .22lr Pistol
Save $100 on a Glock G17 Gen5
Save $450 on a Smith & Wesson Model 686 .357 Magnum/.38 Special +P Stainless Steel Revolver
Save $400 on a Colt Anaconda .44 Magnum Revolver
Save $170 on a PSA 5.7 Rock Complete RK1 Optics Ready Pistol (Save $180 on the version with a threaded barrel and Holosun 407k)
Save $100 on a PSA Dagger Compact 9mm Pistol With X-1 RMR Long Slide
Save $150 on a Savage Axis II 6.5 Creedmoor Bolt Action Rifle
Optics
The Vortex SPARC Solar 2 MOA Red Dot Sight was $350. It’s now $90.
The Vortex SPARC AR 2 MOA Red Dot Sight was $250. It’s now $70.
Save $200 on a SIG Sauer ROMEO1 PRO Red Dot 1x30mm 6 MOA, FDE
Save $140 on a SIG Sauer Tango MSR LPVO 1-8×24 30mm SFP w/ Mount
Save $150 on a Holosun HS507C X2
Save $250 on a Leupold DeltaPoint Pro Reflex Sight
Save $80 on a Vortex Crossfire II 3-9x40mm Rifle Scope & Vortex Sport Cantilever Mount
Save $1,500 on a Pulsar Thermion 2 LRF XQ50 Pro
Save $2,000 on a Pulsar Merger LRF XL50 Binocular 2.5-20x50mm – Reconditioned
Save $900 on a Pulsar Telos XP50 Monocular
Save $160 on a Sig Sauer Tango MSR 5-30×56
Ammo
Get AAC 5.56 NATO Ammo 77 Grain OTM for 50 cents per round.
Fiocchi 9mm 115gr FMJ 1,000 Round Case for only $220
Fiocchi Hyperformance 5.7x28mm for 40 cents per round
Get Ammo Inc Target and Range 9mm 115 gr FMJ for only 21 centers per round