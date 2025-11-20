The Best Palmetto State Armory Black Friday Deals

Save on optics, ammo, and guns during PSA's Black Friday sale

By Scott Einsmann

Published

Palmetto State Armory Black Friday 2025

PSA is kicking off Black Friday early with some incredible deals on guns, optics, and ammo. So whether you want to grab a Glock Gen 5 before they’re gone, save hundreds on a new optic, or stock up on 9mm for only 21 cents per round, there’s a deal for you.

Guns

Save $150 on a Springfield Armory ECHELON (includes four mags and a red dot).

Save $100 on a GLOCK 41 Gen 4 .45 AUTO

Save $200 on a Walther P22 CA .22lr Pistol

Save $100 on a Glock G17 Gen5

Save $450 on a Smith & Wesson Model 686 .357 Magnum/.38 Special +P Stainless Steel Revolver

Save $400 on a Colt Anaconda .44 Magnum Revolver

Save $170 on a PSA 5.7 Rock Complete RK1 Optics Ready Pistol (Save $180 on the version with a threaded barrel and Holosun 407k)

Save $100 on a PSA Dagger Compact 9mm Pistol With X-1 RMR Long Slide

Save $150 on a Savage Axis II 6.5 Creedmoor Bolt Action Rifle

Optics

The Vortex SPARC Solar 2 MOA Red Dot Sight was $350. It’s now $90.

The Vortex SPARC AR 2 MOA Red Dot Sight was $250. It’s now $70.

Save $200 on a SIG Sauer ROMEO1 PRO Red Dot 1x30mm 6 MOA, FDE

Save $140 on a SIG Sauer Tango MSR LPVO 1-8×24 30mm SFP w/ Mount

Save $150 on a Holosun HS507C X2 

Save $250 on a Leupold DeltaPoint Pro Reflex Sight

Save $80 on a Vortex Crossfire II 3-9x40mm Rifle Scope & Vortex Sport Cantilever Mount

Save $1,500 on a Pulsar Thermion 2 LRF XQ50 Pro

Save $2,000 on a Pulsar Merger LRF XL50 Binocular 2.5-20x50mm – Reconditioned

Save $900 on a Pulsar Telos XP50 Monocular 

Save $160 on a Sig Sauer Tango MSR 5-30×56

Ammo

Get AAC 5.56 NATO Ammo 77 Grain OTM for 50 cents per round.

Fiocchi 9mm 115gr FMJ 1,000 Round Case for only $220

Fiocchi Hyperformance 5.7x28mm for 40 cents per round

Get Ammo Inc Target and Range 9mm 115 gr FMJ for only 21 centers per round

