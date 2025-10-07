The 15 Best Prime Day Knife Deals: Folders, Fixed Blades, and USA-Made

Save on some of our favorite knives during Prime Big Deal Days

By Scott Einsmann

Published

CJRB Pyrite on sale during Prime Day 2025
The CJRB Pyrite is an early favorite in the author's testing of knives under $100. Scott Einsmann

Prime Day is back, but it’s only two days (Oct. 7 and 8). Here are the best deals on pocket knives and fixed blades. I’ve highlighted my favorite knives of the bunch to help you choose your next EDC, hunting, or outdoors knife.

Pocket Knives and Multi-Tools

Save 25% on a Leatherman Rebar — was $90, now $68 – Gear Editor recommends – USA Made

Save 15% on a Kershaw Bel Air Pocket Knife – now $114 – Gear Editor recommends – USA Made

Save 33% on a DEWALT 12-in-1 Multi-Tool – now $40

Save 46% on a Gerber Gear Quadrant — now $25

Get a Kizer Nice Guy for only $29

Get a Kizer Drop Bear 2 for only $42 – Gear Editor recommends

Get CJRB Folding Knife Pyrite for only $40 – Gear Editor recommends

CJRB Maximal for only $42

Save 35% on a Victorinox Super Tinker Swiss Army Knife – now $29 – Gear Editor recommends

Gerber Gear Truss 17-in-1 EDC Needle Nose Pliers Multi Tool – $45 (Save $15)

Fixed Blade Knives

Save 20% on a Kizer Drop Bear Fixed Blade Knife – now $40 – Gear Editor recommends

Get a Cold Steel Pendleton Hunter 3.5″ AUS 10A for only $45

Get a Kizer Mini Harpoon Fixed Blade Knife with Sheath in 3V for only $51

Get a Vosteed Mink EDC Fixed Blade Knife for $59

Get a COLD STEEL SRK 6″ CPM 3V for $101 – Great survival knife in a super steel

Get a COLD STEEL Master Hunter 4.5″ CPM 3V for only $86

