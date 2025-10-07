The 15 Best Prime Day Knife Deals: Folders, Fixed Blades, and USA-Made

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn More ›
Prime Day is back, but it’s only two days (Oct. 7 and 8). Here are the best deals on pocket knives and fixed blades. I’ve highlighted my favorite knives of the bunch to help you choose your next EDC, hunting, or outdoors knife.
Pocket Knives and Multi-Tools
Save 25% on a Leatherman Rebar — was $90, now $68 – Gear Editor recommends – USA Made
Save 15% on a Kershaw Bel Air Pocket Knife – now $114 – Gear Editor recommends – USA Made
Save 33% on a DEWALT 12-in-1 Multi-Tool – now $40
Save 46% on a Gerber Gear Quadrant — now $25
Get a Kizer Nice Guy for only $29
Get a Kizer Drop Bear 2 for only $42 – Gear Editor recommends
Get CJRB Folding Knife Pyrite for only $40 – Gear Editor recommends
CJRB Maximal for only $42
Save 35% on a Victorinox Super Tinker Swiss Army Knife – now $29 – Gear Editor recommends
Gerber Gear Truss 17-in-1 EDC Needle Nose Pliers Multi Tool – $45 (Save $15)
Fixed Blade Knives
Save 20% on a Kizer Drop Bear Fixed Blade Knife – now $40 – Gear Editor recommends
Get a Cold Steel Pendleton Hunter 3.5″ AUS 10A for only $45
Get a Kizer Mini Harpoon Fixed Blade Knife with Sheath in 3V for only $51
Get a Vosteed Mink EDC Fixed Blade Knife for $59
Get a COLD STEEL SRK 6″ CPM 3V for $101 – Great survival knife in a super steel
Get a COLD STEEL Master Hunter 4.5″ CPM 3V for only $86