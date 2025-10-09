Today’s Best Knife Deals: USA Made, Budget, Hunting, and EDC

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn More ›
I spent this morning looking at DLT, Midway USA, Cabela’s, and Walmart to find the best deals on knives I recommend. There’s everything from great, $30 EDC knives to top-tier, USA made outdoors knives.
Top Picks
- Save 37% on a Leatherman Wave Plus. It’s now $75.
- Save $120 on a ESEE 3
- Save 40% on a Benchmade Flyway. It’s now $120.
- Save $10 on a CIVIVI Yonder. It’s now $57.
- Save 50% on a Cold Steel Tuff Lite. It’s now $16.
- Get a Demko AD 20.5 for $90.
- Save 20% on Outdoor Life Knives with code: OLKNIVES20
USA Made
- Save $40 on a Benchmade Bugout. It’s now $160.
- Save $40 on a Benchmade Bailout. It’s now $260.
- Save 25% on a Buck Knives 663 Alpha Guide Select. It’s now $52.50. – One of the best hunting knives
- Save 37% on a Leatherman Wave Plus. It’s now $75. – One of the best multi-tools
- Save 40% on a Benchmade Flyway. It’s now $120. – One of the best hunting knives
- Save $40 on a TOPS Knives Mini Scandi Rockies Edition Fixed-Blade Knife
- Save $64 on a Reiff F4 Bushcraft – Top-tier outdoors knife
- Save $120 on a ESEE 3 – Legendary fixed bladed
- Save $37 on a Spartan Blades Damysus
Budget EDC (Knives Under $100)
- Get a CIVIVI Mini Praxis for $30 – One of the best budget knives
- Save $10 on a CIVIVI Yonder. It’s now $57. – S-tier EDC blade
- Save $12 on a CIVIVI Knives Baby Banter 2. It’s now $68. – Excellent small EDC knife
- Save $11 on a CIVIVI Sendy. It’s now $64. – Good action, good slicer, has tweezers and toothpick hidden in the grip
- Save $13 on a CIVIVI Vision FG. It’s now $78. – Good action, very strong lock, good slicer
- Save 50% on a Cold Steel Tuff Lite. It’s now $16. – Strong lock, excellent knife for boxes
- Get a Demko AD 20.5 for $90. – Very strong locking mechanism
- Save $40 on an Outdoor Life PLX Folder – Crossbar lock, wood handle
Hunting
- Save 52% on a Outdoor Edge RazorLite – Favorite replaceable blade knife
- Save 40% on a Benchmade Flyway. It’s now $120. – My favorite lightweight fixed blade
Fixed Blades
- Save $40 on a TOPS Knives Mini Scandi Rockies Edition Fixed-Blade Knife
- Save $64 on a Reiff F4 Bushcraft
- Save $120 on a ESEE 3
- Save $37 on a Spartan Blades Damysus
Multi Tools
- Save $10 on a Leatherman Rebar. It’s now $80.
- Save 37% on a Leatherman Wave Plus. It’s now $75.
- Swiss Army Spartan Hardwood was $60. It’s now $35.
Sharpeners
- Save $30 on a Work Sharp Benchtop Angle Set Knife Sharpener