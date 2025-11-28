21 Black Friday Knife Deals: Folders and Fixed Blades

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn More ›
Black Friday is always a great time to pick up a new knife. Here are 21 great deals on knives I’d recommend.
Fixed Blades
Save 16% on a Tops Knives Wood Nymph
Save 24% on a Kizer Harpoon
Save 24% Kizer Drop Bear
Save 15% on a Cold Steel Pendleton Hunter
Save 15% on a COLD STEEL Master Hunter
Save 15% on a Tops Knives Fieldcraft
Save 30% on a Vosteed Mink
Pocket Knives Under $50
Save 28% on a Vosteed Porcupine — now $49 — top-tier EDC knife
Save 21% on a COLD STEEL Tuff Lite — Now $28
Save 20% on a Victorinox Huntsman Swiss Army Knife
Save 20% on a Victorinox Tinker Swiss Army Knife
Save 25% on a CIVIVI Praxis
Save 52% on a Cold Steel 4-Max Scout
Save 69% on a Gerber Fuse Pocket Knife
Pocket Knives Under $100
Save 25% on a CIVIVI Vision FG Nitro-V Blade Ultem Handle — Now $78
Save 25% on a CIVIVI Sendy – Best Price at Midway USA ($10 Cheaper Than Amazon)
Save 24% on a Kershaw Link
Save 25% on a CIVIVI Clingman
Save 25% on a CIVIVI Elementum II
Pocket Knives Over $100
Save on Benchmade and Syderco Folders at Blade HQ
Save 15% on a Benchmade Mini Freek
Save 18% on a Kershaw Bel Air — EDC knife of the year