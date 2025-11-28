21 Black Friday Knife Deals: Folders and Fixed Blades

We found the best Black Friday deals on pocket knives, bushcraft knives, and EDC fixed blades

By Scott Einsmann

Published

The Vosteed Mink fixed blade knife
Photo by Scott Einsmann

Black Friday is always a great time to pick up a new knife. Here are 21 great deals on knives I’d recommend.

Fixed Blades

Save 16% on a Tops Knives Wood Nymph

Save 24% on a Kizer Harpoon

Save 24% Kizer Drop Bear

Save 15% on a Cold Steel Pendleton Hunter

Save 15% on a COLD STEEL Master Hunter

Save 15% on a Tops Knives Fieldcraft

Save 30% on a Vosteed Mink 

Pocket Knives Under $50

Save 28% on a Vosteed Porcupine — now $49 — top-tier EDC knife

Save 21% on a COLD STEEL Tuff Lite — Now $28

Save 20% on a Victorinox Huntsman Swiss Army Knife

Save 20% on a Victorinox Tinker Swiss Army Knife

Save 25% on a CIVIVI Praxis

Save 52% on a Cold Steel 4-Max Scout

Save 69% on a Gerber Fuse Pocket Knife

Pocket Knives Under $100

Save 25% on a CIVIVI Vision FG Nitro-V Blade Ultem Handle — Now $78

Save 25% on a CIVIVI Sendy – Best Price at Midway USA ($10 Cheaper Than Amazon)

Save 24% on a Kershaw Link

Save 25% on a CIVIVI Clingman

Save 25% on a CIVIVI Elementum II

Pocket Knives Over $100

Save on Benchmade and Syderco Folders at Blade HQ

Save 15% on a Benchmade Mini Freek

Save 18% on a Kershaw Bel Air — EDC knife of the year

