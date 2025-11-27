The 32 Best Black Friday Deals on Meat Processing Equipment

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn More ›
Whether you’re just getting into processing your own wild game or have been doing it for years, now is the perfect time to upgrade your meat processing equipment for less. Everything you need like grinders, meat slicers, sausage stuffers, meat mixers, knife kits, and even vacuum sealers is on sale for Black Friday. I’ve cut through the fat and located the best deals on meat processing equipment.
Meat Grinders
- Save 29% on a MEAT! 1.5 HP Grinder
- Save 15% on a MEAT! 1 HP Grinder
- Save 33% on a Weston 1 HP Grinder
- Save $10 on an LEM #10 Clamp-On Hand Meat Grinder
- Save $30 on an LEM #22 Big Bite Meat 1 HP Grinder
Sausage Stuffers
- Save 10% on a MEAT! Vertical 5 lb Sausage Stuffer
- Save $99 on a MEAT! 25 lb Motorized Sausage Stuffer
- Save $10 on an LEM Vertical 5 lb Sausage Stuffer
- Save $20 on an LEM Vertical 15 lb Sausage Stuffer
- Save $30 on an LEM Big Bite 10 Motorized Sausage Stuffer
Meat Slicers
- Save $20 on an LEM Mighty Bite 8.5″ Meat Slicer
- Save 38% on a Cuisinart Kitchen Pro Food Slicer
- Save $30 on an LEM 10″ Professional Meat Slicer
- Save 10% on a MEAT! 7.5″ Meat Slicer
Vacuum Sealers
- Save $200 on an LEM MaxVac Pro Chamber Vacuum Sealer
- Save 12% on an LEM MaxVac 1000 Stainless Steel Vacuum Sealer
- Save 30% on a Weston Compact Food Vacuum Sealer Machine
- Save $75 on a Weston Commercial Grade Pro 2300 Vacuum Sealer
- Save $30 on an LEM MaxVac 250 Vacuum Sealer
- Save 10% on a MEAT! Vacuum Sealer 16″
Meat Mixers
- Save 20% on a Valley Sportsman 18 Pound Capacity Meat Mixer
- Save $40 on an LEM 50 lb Meat Mixer
- Save $30 on an LEM 50 lb Tilting Meat Mixer
Knife Kits and Sharpeners
- Save 15% on a Mossy Oak Hunting Field Dressing Kit
- Save $30 on a Work Sharp Benchtop Angle Set Knife Sharpener
- Save $7 on an Outdoor Edge Wild-Lite Compact 6 Piece Butcher Game Processing Kit
- Save $10 on a Work Sharp Precision Adjust Knife Sharpener Upgrade Kit
Other Meat Processing Items
- Save $130 on Cabela’s ultimate meat processing package
- Save 11% on an LEM Sausage Stuffing Kit
- Save $20 on a MEATER Wireless Meat Thermometer
- Save $5 on a Weston Stainless Steel Butcher Meat Saw
- Save $4 on LEM SilverSkin Pliers