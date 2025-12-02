Today’s Best Deals on EDC, Bushcraft, and Hunting Knives

We found great deals on knives from Reiff, Civivi, Kershaw, Tops, Demko, and more

By Scott Einsmann

Published

Today's Best Knife Deals 12/2

Black Friday and Cyber Monday are gone, but there are still some really great deals out there. Like $120 off one of the best bushscraft knives, 47% off a folding kiridashi, a USA made pocket knife for only $55, and 25% off the incredible Baby Banter.

Fixed Blades

Save 20% on a Kizer Harpoon

Save 20% Kizer Drop Bear

Save $45 on a Reiff F3 EDC 

Save $120 on a TOPS Brothers of Bushcraft 1095 – Tan Canvas Micarta

Save 15% on a Cold Steel Pendleton Hunter

Get a Boker M.U.K. for only $42.46

Save 47% on a Cold Steel SRK

Save $64 on a Reiff F4 Bushcraft

Pocket Knives Under $50

Save 21% on a COLD STEEL Tuff Lite — Now $28

Save 25% on a CIVIVI Praxis

Save 30% on a Kizer Mini Militaw 

Save 47% on a Cold Steel Kiridashi 

Save 15% on a Cold Steel Mini Recon

Save 20% on Outdoor Life Knives with code: OLKNIVES20

Pocket Knives Under $100

Save 17% on a Kershaw Leek – Made in USA

Save 25% on a CIVIVI Baby Banter 2

Save 25% on a CIVIVI Vision FG Nitro-V Blade Ultem Handle — Now $78

Save 25% on a CIVIVI Sendy – Best Price at Midway USA ($10 Cheaper Than Amazon)

Save 25% on a CIVIVI Clingman

Save 25% on a CIVIVI Elementum II

Save 40% on a Cold Steel Code 4

Save 25% on a CIVIVI Baby Banter Fixed Blade

Save 11% on a We Knife WE704XB: Model 704 Framelock Blue

Save 12% on a Kershaw Blur Olive and Black

Save 14% on a Kershaw Olive Outright

Save 25% on a We Knife Banter Wharncliffe

Pocket Knives Over $100

$110 Off Demko AD20.5 3V – Slotted Tanto OD Green G-10 & Black G-10

Save 25% on a We Knife Banter 2 

Save $52 on a Spyderco Native 5 Lightweight – Brown FRN – CPM 15V Blade – Sprint Run

Save $64 on a Demko AD20.5 3V – Slicer – Smooth Titanium

Save $160 on a Spyderco Techno 3 – Titanium – XHP Blade

Save $46 on a Demko Nano Shark – Black G-10 – Stonewashed 20CV Blade

Save $50 on a Demko Shark Cub 20CV – Clip Point – Smooth Titanium

