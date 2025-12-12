Bass Pro Shops Holiday Sale: 28 Deals on Last Minute Gifts

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn More ›
I’ve made your last-minute Christmas shopping much easier by finding deals on great gifts for kids, hunters, and anglers. I broke the products out by price to make it even easier. Everything listed here makes a great gifts for the outdoorsy person in your life or for yourself.
Under $50
Save $43 on a Abu Garcia Max STX Baitcast Reel
Save 30% on a YETI Rambler Mug with Straw Lid
Save $10 on a Cabela’s All-In-One Gun Cleaning Kit
Save 20% on a Cabela’s 1000 Range Bag
Save $10 on a Bug-A-Salt 3.0 Salt Gun
Save 45% on a Bubba Tapered Blade Flex Fillet Knife
Under $100
Save $20 on a Columbia Castback PFG Water Shoes for Men
Save 30% on a Cabela’s Outfitter Series Cast-Iron Tri-Leg Dutch Oven
Save $20 on a Bass Pro Shops Tackle Station
Save $30 on a Cabela’s Heavy-Duty 6-Tray Dehydrator
Save $10 on a Outdoor Edge Butcher Max 11-Piece Game Processing Set
Kids
Save $10 on a Bass Pro Shops Wildlife Animal Rescue Indoor Play Tent
Save $10 on a Bass Pro Shops Saltwater Fishing Truck and Boat Adventure Playset for Kids
Save 25% on a Columbia PFG Terminal Tackle Fish Flag Long-Sleeve T-Shirt for Kids
Save $30 on Columbia Winter Powder III Quilted Jacket for Girls
Save $20 on Columbia Snuggly Bunny II Bunting for Babies
Save 35% on a Bass Pro Shops Vintage Crew-Neck Sweatshirt for Toddlers
Save $22 on a Columbia Arctic Blast II Jacket for Toddlers
Save 33% on a Bass Pro Shops Ugly Christmas Sweatshirt for Kids
Under $200
Save 19% on Oakley SI Holbrook OO9102 USA Collection Prizm Grey Sunglasses
Save $44 on a Bubba Pro Series Smart Fish Scale
Save 30% on a St. Croix Premier Split-Grip Spinning Rod and Casting Rod
Save $40 on a Camp Chef VersaTop 2X Flat-Top Tabletop Grill
Under $500
Save 26% on a Winchester SXP Waterfowl Hunter Pump-Action Shotgun
Save $200 on a Vortex Strike Eagle 1-8×24 FFP Rifle Scope
Save $150 on a Garmin STRIKER Vivid 5cv Ice-Fishing Bundle with GT8HW-IF Transducer and Lead-Acid Battery
Save $100 on a Savage Arms Axis 2 Pro Midnight XP Bolt-Action Rifle Combo
Save $50 on a Cabela’s Deluxe 4-Burner Event Grill and Griddle Combo