Bass Pro Shops Holiday Sale: 28 Deals on Last Minute Gifts

By Scott Einsmann

I’ve made your last-minute Christmas shopping much easier by finding deals on great gifts for kids, hunters, and anglers. I broke the products out by price to make it even easier. Everything listed here makes a great gifts for the outdoorsy person in your life or for yourself.

Under $50

Save $43 on a Abu Garcia Max STX Baitcast Reel

Save 30% on a YETI Rambler Mug with Straw Lid

Save $10 on a Cabela’s All-In-One Gun Cleaning Kit

Save 20% on a Cabela’s 1000 Range Bag

Save $10 on a Bug-A-Salt 3.0 Salt Gun

Save 45% on a Bubba Tapered Blade Flex Fillet Knife

Under $100

Save $20 on a Columbia Castback PFG Water Shoes for Men 

Save 30% on a Cabela’s Outfitter Series Cast-Iron Tri-Leg Dutch Oven

Save $20 on a Bass Pro Shops Tackle Station

Save $30 on a Cabela’s Heavy-Duty 6-Tray Dehydrator

Save $10 on a Outdoor Edge Butcher Max 11-Piece Game Processing Set

Kids

Save $10 on a Bass Pro Shops Wildlife Animal Rescue Indoor Play Tent

Save $10 on a Bass Pro Shops Saltwater Fishing Truck and Boat Adventure Playset for Kids

Save 25% on a Columbia PFG Terminal Tackle Fish Flag Long-Sleeve T-Shirt for Kids

Save $30 on Columbia Winter Powder III Quilted Jacket for Girls

Save $20 on Columbia Snuggly Bunny II Bunting for Babies

Save 35% on a Bass Pro Shops Vintage Crew-Neck Sweatshirt for Toddlers

Save $22 on a Columbia Arctic Blast II Jacket for Toddlers

Save 33% on a Bass Pro Shops Ugly Christmas Sweatshirt for Kids

Under $200

Save 19% on Oakley SI Holbrook OO9102 USA Collection Prizm Grey Sunglasses

Save $44 on a Bubba Pro Series Smart Fish Scale

Save 30% on a St. Croix Premier Split-Grip Spinning Rod and Casting Rod

Save $40 on a Camp Chef VersaTop 2X Flat-Top Tabletop Grill

Under $500

Save 26% on a Winchester SXP Waterfowl Hunter Pump-Action Shotgun

Save $200 on a Vortex Strike Eagle 1-8×24 FFP Rifle Scope

Save $150 on a Garmin STRIKER Vivid 5cv Ice-Fishing Bundle with GT8HW-IF Transducer and Lead-Acid Battery

Save $100 on a Savage Arms Axis 2 Pro Midnight XP Bolt-Action Rifle Combo

Save $50 on a Cabela’s Deluxe 4-Burner Event Grill and Griddle Combo

