Black Friday Deals on EDC Essentials: Watches, Wallets, Flashlights, and Knives

Level up your EDC gear with these insane Black Friday deals

By Scott Einsmann

Published

I review tons of EDC gear each year. Instead of waisting your time by telling you what’s on sale, I pulled the best deals on EDC gear that I actually recommend into one complete list. You’ll find watches, wallets, fanny packs, multi tools, flashlights, and a ton of knives for great prices.

Watches

Save 16% on a Vaer Men’s Field Watch

Save 32% on a Citizen Men’s Eco-Drive Weekender Garrison Field Watch

Save 15% on a Citizen Men’s Eco-Drive Weekender Avion Field Watch in Black 

Save 45% on a Bulova Men’s Military Heritage Hack Stainless Steel

Save 25% on a Citizen Promaster Dive Eco-Drive Watch

Save 35% on a Citizen Men’s Eco-Drive Weekender Garrison Field Watch in Black IP Stainless Steel with Brown Leather

Save 26%. on a Longines Spirit Zulu Time Automatic Black Dial Men’s Watch

Save 27% on a Hamilton Khaki Field Quartz Black Dial Watch

Save 25% on an Oris Divers Date Automatic Black Dial Watch

Save 10% on a Tudor Pelagos FXD

Wallets

Save 16% on a Forest Green Ridge Wallet

Save 34% on a Carbon Fiber Ridge Wallet

Save 21% on a PROOF Wallet 

Save 27% on an Apline Blue Ridge Wallet

Save 50% on a Columbia leather wallet

Save 20% on a Gunmetal Ridge Wallet

Flashlights

Save 20% on a Nitecore EDC23

Save 30% on an OLIGHT Arkfeld Ultra

Save 33% on a Nitecore EDC27

Save 20% on a Nitecore P10i

Save 30% on an OLIGHT Arkfeld Pro

Save 30% on an OLIGHT Baton4 

Save 49% on a Coast Slayer

Save 20% on a OLIGHT Oclip Pro

Fanny Packs

Save 30% on an Eberlestock Bando Bag

Save 30% on an Eberlestock Fade Flex

Save 30% on a NORTH FACE Berkeley Lumbar Bag

Multi Tools

Save 22% on a LEATHERMAN Skeletool CX

Save 20% on a LEATHERMAN Rebar

Save 20% on a Leatherman Wingman

Pocket Knives Under $50

Save 28% on a Vosteed Porcupine — now $49 — top-tier EDC knife

Save 21% on a COLD STEEL Tuff Lite — Now $28

Save 20% on a Victorinox Huntsman Swiss Army Knife

Save 20% on a Victorinox Tinker Swiss Army Knife

Save 25% on a CIVIVI Praxis

Save 52% on a Cold Steel 4-Max Scout

Save 69% on a Gerber Fuse Pocket Knife

Pocket Knives Under $100

Save 25% on a CIVIVI Vision FG Nitro-V Blade Ultem Handle — Now $78

Save 25% on a CIVIVI Sendy – Best Price at Midway USA ($10 Cheaper Than Amazon)

Save 24% on a Kershaw Link

Save 25% on a CIVIVI Clingman

Save 25% on a CIVIVI Elementum II

Pocket Knives Over $100

Save on Benchmade and Syderco Folders at Blade HQ

Save 15% on a Benchmade Mini Freek

Save 18% on a Kershaw Bel Air — EDC knife of the year

