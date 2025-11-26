Black Friday Deals on EDC Essentials: Watches, Wallets, Flashlights, and Knives

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn More ›
I review tons of EDC gear each year. Instead of waisting your time by telling you what’s on sale, I pulled the best deals on EDC gear that I actually recommend into one complete list. You’ll find watches, wallets, fanny packs, multi tools, flashlights, and a ton of knives for great prices.
Watches
Save 16% on a Vaer Men’s Field Watch
Save 32% on a Citizen Men’s Eco-Drive Weekender Garrison Field Watch
Save 15% on a Citizen Men’s Eco-Drive Weekender Avion Field Watch in Black
Save 45% on a Bulova Men’s Military Heritage Hack Stainless Steel
Save 25% on a Citizen Promaster Dive Eco-Drive Watch
Save 35% on a Citizen Men’s Eco-Drive Weekender Garrison Field Watch in Black IP Stainless Steel with Brown Leather
Save 26%. on a Longines Spirit Zulu Time Automatic Black Dial Men’s Watch
Save 27% on a Hamilton Khaki Field Quartz Black Dial Watch
Save 25% on an Oris Divers Date Automatic Black Dial Watch
Save 10% on a Tudor Pelagos FXD
Wallets
Save 16% on a Forest Green Ridge Wallet
Save 34% on a Carbon Fiber Ridge Wallet
Save 21% on a PROOF Wallet
Save 27% on an Apline Blue Ridge Wallet
Save 50% on a Columbia leather wallet
Save 20% on a Gunmetal Ridge Wallet
Flashlights
Save 20% on a Nitecore EDC23
Save 30% on an OLIGHT Arkfeld Ultra
Save 33% on a Nitecore EDC27
Save 20% on a Nitecore P10i
Save 30% on an OLIGHT Arkfeld Pro
Save 30% on an OLIGHT Baton4
Save 49% on a Coast Slayer
Save 20% on a OLIGHT Oclip Pro
Fanny Packs
Save 30% on an Eberlestock Bando Bag
Save 30% on an Eberlestock Fade Flex
Save 30% on a NORTH FACE Berkeley Lumbar Bag
Multi Tools
Save 22% on a LEATHERMAN Skeletool CX
Save 20% on a LEATHERMAN Rebar
Save 20% on a Leatherman Wingman
Pocket Knives Under $50
Save 28% on a Vosteed Porcupine — now $49 — top-tier EDC knife
Save 21% on a COLD STEEL Tuff Lite — Now $28
Save 20% on a Victorinox Huntsman Swiss Army Knife
Save 20% on a Victorinox Tinker Swiss Army Knife
Save 25% on a CIVIVI Praxis
Save 52% on a Cold Steel 4-Max Scout
Save 69% on a Gerber Fuse Pocket Knife
Pocket Knives Under $100
Save 25% on a CIVIVI Vision FG Nitro-V Blade Ultem Handle — Now $78
Save 25% on a CIVIVI Sendy – Best Price at Midway USA ($10 Cheaper Than Amazon)
Save 24% on a Kershaw Link
Save 25% on a CIVIVI Clingman
Save 25% on a CIVIVI Elementum II
Pocket Knives Over $100
Save on Benchmade and Syderco Folders at Blade HQ
Save 15% on a Benchmade Mini Freek
Save 18% on a Kershaw Bel Air — EDC knife of the year