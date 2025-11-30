35 Cyber Monday Knife Deals: Fixed Blades, Folders, USA Made, and Budget

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn More ›
Attention fellow knife nerds: Cyber Monday is your last chance to splurge on that new knife you and I both know you want. I’ve been looking at Blade HQ, DLT, Amazon, and Cabela’s to help you save money on fixed blades and folders of all price ranges. Here are the deals.
Fixed Blades
Save 16% on a Tops Knives Wood Nymph
Save 24% on a Kizer Harpoon
Save 24% Kizer Drop Bear
Save $45 on a Reiff F3 EDC
Save $120 on a TOPS Brothers of Bushcraft 1095 – Tan Canvas Micarta
Save 15% on a Cold Steel Pendleton Hunter
Save 15% on a COLD STEEL Master Hunter
Save 30% on a Vosteed Mink
Get a Boker M.U.K. for only $42.46
Save 45% on a Cold Steel SRK
Save $64 on a Reiff F4 Bushcraft
Pocket Knives Under $50
Save 28% on a Vosteed Porcupine — now $49 — top-tier EDC knife
Save 21% on a COLD STEEL Tuff Lite — Now $28
Save 25% on a CIVIVI Praxis
Save 69% on a Gerber Fuse Pocket Knife
Save 25% on a Vosteed Raccoon
Save 20% on Outdoor Life Knives with code: OLKNIVES20
Pocket Knives Under $100
Save 25% on a CIVIVI Vision FG Nitro-V Blade Ultem Handle — Now $78
Save 25% on a CIVIVI Sendy – Best Price at Midway USA ($10 Cheaper Than Amazon)
Save 25% on a CIVIVI Clingman
Save 25% on a CIVIVI Elementum II
Save 40% on a Cold Steel Code 4
Save 25% on a CIVIVI Baby Banter Fixed Blade
Save 11% on a We Knife WE704XB: Model 704 Framelock Blue
Save 25% on a We Knife Banter Wharncliffe
Pocket Knives Over $100
Save on Benchmade and Syderco Folders at Blade HQ
Save 15% on a Benchmade Mini Freek
Save $185 on a Zero Tolerance 0393GLCF Hinderer Flipper
Save 25% on a We Knife Banter 2
Save $84 on a Spyderco Native 5 Lightweight – Brown FRN – CPM 15V Blade – Sprint Run
Save $64 on a Demko AD20.5 3V – Slicer – Smooth Titanium
Save $160 on a Spyderco Techno 3 – Titanium – XHP Blade
Save $46 on a Demko Nano Shark – Black G-10 – Stonewashed 20CV Blade
Save $50 on a Demko Shark Cub 20CV – Clip Point – Smooth Titanium